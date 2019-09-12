Şiddete uğrayan kadınların yardım çığlığı: Sonumuz Emine Bulut gibi olmasın

Kadın cinayetleri çoğaldı. Kırıkkale'de eski kocası tarafından hunharca öldürülen Emine Bulut, tüm Türkiye'yi ağlattı. Şiddet mağduru birçok kadın ise yardım bekliyor. Bursa'da İrem Y. (27), 2016 yılında evlendiği eşi S.Y. (28), tarafından geçen günlerde dövüldü. Yüzünde, gözünde ve kollarında morluklar oluşan kadın. hastaneye kaldırıldı. Eşinden şikayetçi olup annesinin yanına yerleşti. Koca bu kez de telefonla tehdit mesajları göndermeye başladı. İrem Y., boşanma davası açtı. Kadın şunları söyledi: "Sonumun Emine Bulut gibi olmasından korkuyorum. Bunu ona da söyledim. Bana, 'Ben o adam gibi değilim, gırtlağını keserim, ölene kadar başında beklerim' sözleriyle cevap verdi. İnsanları döverek, söverek, öldürerek ceza alanlar birkaç yıl sonra dışarı çıkmasın." İzmir'de ise 22 yaşındaki Beste Sözlü, eski kocası A.Ç.'nin (32) şişeli saldırısına uğradı. Yüzü parçalanan talihsiz kadın, hemen hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise serbest bırakıldı. Dehşeti yaşayan bir çocuk annesi Beste Sözlü, "Bu adam bana hayatı zindan etti. Beni feci şekilde dövdü, yaraladı, suratımı tanınmaz hale getirdi. Onun cezaevine girmesi için, benim ölmem ve kadın cinayetleri listesine mi girmem gerekiyor. Açıkça haykırıyorum, bu adam beni öldürecek, lütfen beni koruyun" diye feryat etti.
EMİNE BULUT GİBİ OLMASIN
İrem Y. kocasından yediği dayak sonrası hastanelik oldu. Vücudunun çoğu yeri morluk içinde.
ÖLMEK İSTEMİYORUM
Eski kocasının peşini bırakmadığı Beste Sözlü, öldürülmekten korkuyor.
EMİNE BULUT GİBİ OLMASIN
İrem Y. kocasından yediği dayak sonrası hastanelik oldu. Vücudunun çoğu yeri morluk içinde.
ÖLMEK İSTEMİYORUM
Eski kocasının peşini bırakmadığı Beste Sözlü, öldürülmekten korkuyor.
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