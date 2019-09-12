İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti grubu, öğrenci akbilinin kapsamıyla ilgili tasarıyı Meclis gündemine sundu. Tasarıya göre, liseden mezun olan ancak herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen gençler 'öğrenci' statüsünde kabul edilerek aylık 40 TL karşılığında abonman tarifesinden yararlanabiliyor. İBB Meclisi'nde görüşülen söz konusu teklif, kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, şu ifadeleri kullandı:

"İBB Meclisi İBB AK Parti Grubu olarak, öğrencilerimize sağladığımız aylık abonman indirimini şimdi de liseden mezun olduktan sonra üniversiteye giremeyen öğrenci kardeşlerimiz için de uyguluyoruz. İBB AK Parti Grubu olarak verdiğimiz teklif meclisimizden geçti. Hayırlı olsun."

Göksu, aynı zamanda AK Parti Meclis grubu olana teklifi verilen ücretli öğretmenlerin de diğer öğretmenlere uygulanan indirimlerden yararlanabileceğini söyledi.