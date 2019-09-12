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  • 12.09.2019 14:17
  • Son Güncelleme: 12.09.2019 14:19

'den öğrencilere bir müjde daha! Öğrenci aylık akbili 40 liraya indi!

nin aylık ücretini 40 TL’ye indiren tasarının sahibi Meclisi grubundan, öğrencilere bir müjde daha geldi. AK Parti grubunun teklifiyle, liseden mezun olan ancak üniversiteye yerleşemeyen gençler ‘öğrenci indirimi’nden yararlanabilecek. AK Parti grubunun bir diğer teklifi olanlerin de toplu taşımalarda indirimli ücretten yararlanması tasarısı kabul edildi.

AK Parti'den öğrencilere bir müjde daha!

'nde grubu, nin kapsamıyla ilgili tasarıyı Meclis gündemine sundu. Tasarıya göre, liseden mezun olan ancak herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen gençler 'öğrenci' statüsünde kabul edilerek aylık 40 TL karşılığında abonman tarifesinden yararlanabiliyor. Meclisi'nde görüşülen söz konusu teklif, kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, şu ifadeleri kullandı:

"İBB Meclisi İBB AK Parti Grubu olarak, öğrencilerimize sağladığımız aylık abonman indirimini şimdi de liseden mezun olduktan sonra üniversiteye giremeyen öğrenci kardeşlerimiz için de uyguluyoruz. İBB AK Parti Grubu olarak verdiğimiz teklif meclisimizden geçti. Hayırlı olsun."

Göksu, aynı zamanda AK Parti Meclis grubu olana teklifi verilen lerin de diğer öğretmenlere uygulanan indirimlerden yararlanabileceğini söyledi.

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