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  • Son Güncelleme: 20.06.2019 13:42

Son dakika: 'nin İstanbul adayı 'dan ulaşımda büyük müjde! ?

Son dakika haberine göre 'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , 205 lira olan aylık akbil ücretinin 165 liraya düşürüleceğini duyurdu.

Binali Yıldırım'dan İstanbullulara indirim müjdesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , İstanbul vatandaşlarına yeni müjdesini açıkladı. Binali Yıldırım, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Mavi İstanbulkart abonman ücretini 205 TL'den 165 TL'ye düşürüleceğini duyurdu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım sosyal medya hesabından İstanbul vatandaşlarına müjde verdi.

Binali Yıldırım, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Mavi İstanbulkart abonman ücretini 205 TL'den 165 TL'ye düşürüleceğini belirtti.

Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

Metrolar, Metrobüsler, Marmaraylar yaptık. Öğrenci akbilini 40 TL'ye indirdik. Şimdi de Mavi İstanbulkart abonman ücretini 205 TL'den 165 TL'ye düşüreceğiz.

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