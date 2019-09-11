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  • Son Güncelleme: 11.09.2019 23:00

Başkan Erdoğan'dan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 'a görev

Başkan Erdoğan, 30 Büyükşehir Belediye Başkanının tüm iletişimini ve koordinasyonunu sağlaması için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ’ı seçti.

Başkan Erdoğan'dan Yücel Yılmaz'a görev

Başkan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda Erdoğan, 30 büyükşehir belediyesinin katılacağı ortak grubunu kurma koordinasyon görevini Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 'a verdi.

nden yapılan açıklamada, Balıkesir'de tüm şehir adına birlik ve beraberlik adına yürüttüğü çalışmaların yankılarını duyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanının hizmet noktasında daha verimli olması için kurulacak ortak WhatsApp grubunun grup liderliğini Yücel Yılmaz'ın yapmasını istediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı'nın da yer alacağı grubun oluşturulması için Yücel Yılmaz ve ekibi çalışmalarla başladığı kaydedildi.

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