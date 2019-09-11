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  • 11.09.2019 18:31
  • Son Güncelleme: 11.09.2019 18:41

Başkan Erdoğan'dan na '' talimatı: Ortak grup kurulacak

Başkan Erdoğan, ile 'nde bir araya geldi. Görüştüğü Büyükşehir Belediye Başkanlarının, daha rahat iletişim için ortak bir grubu kuracağı bildirildi.

Başkan Erdoğan'dan 'WhatsApp' talimatı

Başkan , ile 'nde bir araya geldi.

Toplantıya 30 büyükşehir belediye başkanından 29'u katıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, mazeret bildirerek toplantıya katılmadı.

WHATSAPP GRUBU KURULACAK
Erdoğan, külliyede 4 saat süren toplantıda Bakanlar Kurulu üyeleri ve Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte büyükşehir belediye başkanlarının sıkıntılarını dinledi. Büyükşehir Belediye Başkanları'nın birbirleriyle daha iyi koordinesi için whatsap grubu kurulması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: " grubu kurulmak suretiyle Büyükşehir Belediye Başkanlarının birbirini dışlamadan, ötekileştirmeden, dayanışma içerisinde, gerektiği zaman rahatlıkla görüşebilmelerinin sağlanması yönünde görüş belirtildi."

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