Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 11.09.2019 21:29
  • Son Güncelleme: 11.09.2019 21:30

Son dakika: ’de 181 yakalandı

’in Seferihisar, Dikili ve Çeşme ilçelerinde ekipleri tarafından 181 yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri, Seferihisar ilçesi Sığacık açıklarında kaçak göçmen grubunu fark etti. Durdurulan lastik bot içerisinde 34 Suriye, 9 , 4 Mısır, 3 Filistin, 2 ve 1 uyruklu olmak üzere toplam 53 kaçak göçmen yakalandı.

Hepsi İzmir’de yakalandı! Tam 181 kişi...
Dikili ilçesi Madra Çayı ile Güvercinlik Adası kuzeybatısında lastik bot içerisinde bir grup tespit edilince ekiplerince durdurulan lastik botların içerisinde 36 Suriye ve 48 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 84 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekiplerin tarafından Çeşme ilçesi Eğri Liman açıklarında ise lastik bot içerisindeki 30 Suriye ve 14 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 44 kaçak göçmen yakalandı.
Yakalanan 181 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: İzmir’de 181 kaçak göçmen yakalandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri