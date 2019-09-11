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Başkan Erdoğan'dan 'ye net mesaj: Bu nasıl ortaklık

Başkan , ’ye net mesaj verdi: ’ye 50 bine yakın tırla mühimmat gönderilmesi bizi rahatsız ediyor. Bunu kabullenmemiz mümkün değil.


Erdoğan 'yi uyardı: Fırat'ın doğusunu güvenli hale getirmeye çalışıyoruz. Beklentimiz müttefikliğe yakışır şekilde yanımızda olmalarıdır.
Ama 50 bine varan TIR'la buradaki terörist gruplara mühimmat gönderilmesi bizleri rahatsız ediyor. Bunlar kime karşı kullanılıyor? 'ye karşı. Bunu kabul edemeyiz.


RAHATSIZ OLUYORUZ
Başkan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberindeki heyeti kabul etti. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

DESTEĞE HAZIRIZ: Daha fazla ABD firmasının ülkemizde yatırım yapmasını arzu ediyoruz. Ülkemize gelen her ABD'li yatırımcıya gereken desteği vermeye hazırız.

İŞBİRLİĞİ ÖNEMLİ: Ülkemizin kaynaklı yeni bir göç dalgasını göğüslemesi artık mümkün değildir. Suriyeli mültecilerin geri dönüşünde en büyük engel ve onun uzantısı olan gibi terör örgütleridir. Bölge halkını göçe zorlayan, Türk vatandaşlarının can ve mal güvenliğini tehdit eden bu yapı, tehdit unsuru TSK ve ABD'nin Fırat'ın doğusuna yönelik ilk müşterek kara devriyesi, 8 Eylül'de yapılmış, ortak faaliyetlerin devam edeceği bildirilmişti. olmaktan çıkarılmalıdır. Bu noktada ABD ile Suriye'deki iş birliğimize büyük önem veriyoruz.



GÜVENLİ BÖLGE: Fırat'ın doğusu ile sınırı arasındaki Suriye topraklarını güvenli hale getirecek adımlar atmaya çalışıyoruz. Sayın Trump da buna çok olumlu baktı. Nitekim son ana kadar da hala güvenli bölge olumlu yaklaştığını da ifade etti.

BEKLENTİMİZ YANIMIZDA OLMALARI: Amerika'dan beklentimiz müttefikliğimize yakışır şekilde terörle mücadelemizde ve sığınmacıların huzurla evlerine dönebilecekleri güvenli bölgeler oluşturma çabamızda yanımızda olmalarıdır. Ama şu anda 50 bine varan tırla, buradaki terörist gruplara araç gereç, mühimmat gönderilmesi bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. Bunlar kime karşı kullanılıyor? Türkiye'ye karşı. Bunu kabullenmemiz de stratejik ortak olarak mümkün değildir.

DESTEĞİNİZ ÖNEMLİ
Türk demokrasisine saldıran terör örgütü ile mücadelede yakın iş birliği bekliyoruz. Bu terör örgütünün başı şu anda Pensilvanya'da yaşıyor. Oradan da dünyanın 160 ülkesini idare ediyor, yönlendiriyor. Tüm bu konularda sizlerin ülkemize desteği bizim için çok önemlidir.


EDA IŞIK

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