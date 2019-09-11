Beşiktaş'tan ikinci FEDA dönemi!

Yeni bir 'Feda' dönemine gidecek olan Beşiktaş, yüksek maaş alan oyuncularıyla masaya oturarak indirim isteyecek.

Ekonomik sıkıntı çeken Beşiktaş, ikinci FEDA dönemini resmen başlatmak için gün sayıyor. Şampiyonluk yarışından düşmemek için düşük maaşlı futbolculara bonservis ödeyerek kaliteli bir takım kurmak için çaba harcayan ve bunda da başarılı olan Siyah-Beyazlı yönetim, ilk feda döneminde olduğu gibi oyunculardan maaşlarında indirime gitmeyi planlıyor. Samet Aybaba döneminde feda dönemi başlatılmış ve bazı oyuncuların maaşında indirime gidilerek ekonomik rahatlama sağlanmıştı.