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  • 11.09.2019 10:27
  • Son Güncelleme: 11.09.2019 10:27

'tan ikinci !

Birkaç yıldır ekonomik sıkıntılarla boğuşan , ikinci bir başlatıyor. Bu kapsamda yüksek maaş alan futbolcularla indirim için masaya oturacak olan siyah beyazlı takım, döneminde feda dönemi başlatılmış ve bazı oyuncuların maaşında indirime gidilerek ekonomik rahatlama sağlanmıştı.

Beşiktaş'tan ikinci FEDA dönemi!

Yeni bir 'Feda' dönemine gidecek olan , yüksek maaş alan oyuncularıyla masaya oturarak indirim isteyecek.

Ekonomik sıkıntı çeken Beşiktaş, ikinci ni resmen başlatmak için gün sayıyor. Şampiyonluk yarışından düşmemek için düşük maaşlı futbolculara bonservis ödeyerek kaliteli bir takım kurmak için çaba harcayan ve bunda da başarılı olan Siyah-Beyazlı yönetim, ilk feda döneminde olduğu gibi oyunculardan maaşlarında indirime gitmeyi planlıyor. döneminde feda dönemi başlatılmış ve bazı oyuncuların maaşında indirime gidilerek ekonomik rahatlama sağlanmıştı.

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