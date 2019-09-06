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  • 06.09.2019 16:49
  • Son Güncelleme: 06.09.2019 17:07

Milyonlara müjde! ne zaman yapılacak? TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yeni projeler yapılmaya devam ediyor. 50 bin konut projesinin kuralarının tamamlanmasıyla birlikte şimdi gözler TOKİ tarafından yapılacak yeni projelere çevrildi. TOKİ tarafından inşa edilen konutların başvurularına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Peki, ne zaman yapılacak? ? İşte TOKİ projeleri hakkında detaylar...

TOKİ yeni konut projeleri ne zaman yapılacak?

Son olarak TOKİ tarafından 50 bin konut projesinin kura çekilişleri tamamlandı. Tüm illerde kura çekilişlerinin yapılmasıyla birlikte gözler yeni konut projelerine çevrildi. TOKİ projelerini yakından takip eden pek çok kişi TOKİ yeni konut projeleri ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, TOKİ yeni konut projeleri nelerdir? TOKİ 20203 yılına kadar kaç konut inşa edecek? İşte son detaylar...

TOKİ YENİ KONUT PROJELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2019- 2023 yılları arasında dar gelirli aileler için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kanalıyla 280 bin konut inşa edilecek. Binlerce vatandaş en az 388 TL aylık taksitlerle kira öder gibi konut sahibi olabilecek. Her yıl TOKİ tarafından duyurulacak tarihlerde sosyal konutların yeri ve fiyatı netleşecek.

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