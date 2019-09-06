Son olarak TOKİ tarafından 50 bin konut projesinin kura çekilişleri tamamlandı. Tüm illerde kura çekilişlerinin yapılmasıyla birlikte gözler yeni konut projelerine çevrildi. TOKİ projelerini yakından takip eden pek çok kişi TOKİ yeni konut projeleri ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, TOKİ yeni konut projeleri nelerdir? TOKİ 20203 yılına kadar kaç konut inşa edecek? İşte son detaylar...

TOKİ YENİ KONUT PROJELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2019- 2023 yılları arasında dar gelirli aileler için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kanalıyla 280 bin konut inşa edilecek. Binlerce vatandaş en az 388 TL aylık taksitlerle kira öder gibi konut sahibi olabilecek. Her yıl TOKİ tarafından duyurulacak tarihlerde sosyal konutların yeri ve fiyatı netleşecek.