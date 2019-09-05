Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50 bin konut projesinin kuraları tamamlandı. Şimdi TOKİ tarafından yapılacak yeni projelerde. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen konutların başvurularına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Peki, TOKİ yeni konut projeleri nelerdir? İşte TOKİ projeleri hakkında merak edilenler...

TOKİ YENİ KONUT PROJELERİ NELERDİR?

11. Kalkınma Planı'na göre 2019- 2023 yılları arasında dar gelirli aileler için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kanalıyla 280 bin konut inşa edilecek. Binlerce vatandaş en az 388 TL aylık taksitlerle kira öder gibi konut sahibi olabilecek. Her yıl TOKİ tarafından duyurulacak tarihlerde sosyal konutların yeri ve fiyatı netleşecek.