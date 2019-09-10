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  • Son Güncelleme: 10.09.2019 10:18

Son dakika haberi: 'li komutanlardan kritik ziyaret

Avrupa Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Bergeson'un, 'de oluşturulacak "" için Genelkurmay Karargahı'nı ziyaret edeceği bildirildi.

ABD'li komutanlardan kritik ziyaret

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda tesis edilmesi planlanan 'ye yönelik faaliyetlere devam edildiği belirtilerek, "ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen M.Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas W.Bergeson başkanlığındaki ABD askeri heyeti, temaslarda bulunmak üzere bugün Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı'nı ziyaret edecektir" denildi.

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