Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, bir süredir ABD'li yetkililer ile birlikte süren güvenli bölge çalışmaları kapsamında yeni bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada "Fırat'ın doğusunda, teröristlerin çekilmesi ve Suriyelilerin dönmesi için (ABD ile) ortak faaliyetler gecikmeye meydan vermeden sürmektedir." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

5-7 Ağustos tarihlerinde ABD heyetiyle varılan mutabakat çerçevesinde Güvenli Bölge'nin tesisine, belirlenen takvim çerçevesinde planlandığı gibi devam edilmektedir.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisine yönelik olarak Birleşik Müşterek Harekat Merkezi Şanlıurfa Akçakale'de 12 Ağustos 2019 tarihinde faaliyete geçmiş, 14 Ağustos 2019'da İHA keşif uçuşları başlamıştır. 21 Ağustos tarihinden itibaren Güvenli Bölge Birinci Aşama faaliyetlerine geçilerek 24 ve 29 Ağustos ile 5 Eylül tarihlerinde müşterek hava keşif faaliyeti icra edilmiştir. Planlanan takvime uygun olarak, TSK ve ABD personeli, kara araçları, helikopter ve İHA'ların iştirakiyle ilk müşterek kara devriyesine bugün saat 09:17'de Akçakale'nin güneyinde, Suriye tarafında başlanmış ve planlandığı gibi faaliyet 12:51'de sona ermiştir.

Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik faaliyetlerin dikkat ve hassasiyetle denetlenmesi, arazideki uygulamaların yerinde görülmesi ve takvime uygun ilerlenmesi maksadıyla havadan ve karadan ortak devriyelere önümüzdeki günlerde devam edilecektir.

Suriye'nin kuzeyi Fırat'ın doğusunda teröristlere ait barınak, sığınak ve tahkimatın imha edilmesi, ellerindeki ağır silahların toplanması, teröristlerin bölgeden çekilmesi ve sonrasında Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmesi için gerekli koşulların oluşturulmasını sağlamak maksadıyla ortak faaliyetler planlandığı şekilde gecikmeye meydan vermeden sürmektedir.