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  • Son Güncelleme: 10.09.2019 10:51

Son dakika: 'da operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika... Cumhuriyet Başsavcılığınca, kullandığı gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 39'unun yakalandığı bildirildi.

ByLock operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı '' kullanıcısı olduğu belirlenen 46 kişiden 39'u gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'sivil yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, şüphelilerden 39'u gözaltına alındı. Diğer 7 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

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