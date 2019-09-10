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Şehit Uzman Onbaşı Yasin Sarı'ya acı veda

Hakkari'de PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Uzman Onbaşı Yasin Sarı (23), kaldırıldığı hastanede şehadete ulaştı. Şehit Sarı, dün memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehide acı veda
Hakkari'de PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Uzman Onbaşı Yasin Sarı (23), kaldırıldığı hastanede şehadete ulaştı. Sarı'nın, 2 ay önce Sedagül Ayhan ile nişanlandığı ortaya çıktı. Şehit Sarı, dün memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin nişanlısı Ayhan, "Çizilecek diye, yüzümüzü takmaya bile kıyamadım. Ben onun salasını mı dinleyecektim Allah'ım. Yasin değildir o. Kapılarda beklerken yüzüne hasret kaldım. Yasin kalk. Ben seni böyle mi görecektim?" diye ağıt yaktı.

HALİT TURAN

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