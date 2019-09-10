Diyarbakır'da Hacire Akar, HDP önünde oturma eylemi başlattı. O evladına kavuşurken aynı acıyı yaşayan diğer anneler de ondan güç aldı.
HDP önündeki protestoya katılanları sayısı 18'e çıktı. Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da ailelerin acısını paylaştı. Desteğini açıkladı.
EVLAT ÇIĞLIĞI
Diyarbakır'da çocuğu dağa kaçırılan anneler, HDP'ye isyan etti. Gözü yaşlı annelerin HDP binasının önünde başlattığı oturma eylemi 8. güne girdi. Evlatlarına kavuşmak için oturma eylemi yapan aile sayısı ise 18'e yükseldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dün Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Bakan Selçuk, ailelerle tek tek ilgilendi. 'Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Arafat Balta'nın annesi Sabiha Balta da HDP binasına gitti. Balta, "Çocuğumu HDP'liler götürdü. Ben çocuğumu istiyorum. Çocuğumu ölü ya da diri getirmelerini istiyorum" dedi.
HDP önündeki protestoya katılanları sayısı 18'e çıktı. Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da ailelerin acısını paylaştı. Desteğini açıkladı.
EVLAT ÇIĞLIĞI
Diyarbakır'da çocuğu dağa kaçırılan anneler, HDP'ye isyan etti. Gözü yaşlı annelerin HDP binasının önünde başlattığı oturma eylemi 8. güne girdi. Evlatlarına kavuşmak için oturma eylemi yapan aile sayısı ise 18'e yükseldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dün Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Bakan Selçuk, ailelerle tek tek ilgilendi. 'Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Arafat Balta'nın annesi Sabiha Balta da HDP binasına gitti. Balta, "Çocuğumu HDP'liler götürdü. Ben çocuğumu istiyorum. Çocuğumu ölü ya da diri getirmelerini istiyorum" dedi.
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