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  • 10.09.2019 15:28
  • Son Güncelleme: 10.09.2019 15:28

Mahkemeden hakkında skandal karar!

20. ; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, terör örgütü üyeliği ve yöneticiliği gerekçesiyle tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı 'ın tahliye edilmesine ilişkin mahkeme kararına yaptığı itirazı reddetti.Kararda, tahliye kararının usül ve yasaya uygun olduğu belirtildi.

Mahkemeden Selahattin Demirtaş hakkında skandal karar!

eski Eş Genel Başkanı , 19'uncu 'nce "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü üyesi olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından tutuklu olarak yargılanıyordu.

TAHLİYE KARARI VERİLMİŞ ANCAK CEZAEVİNDEN ÇIKAMAMIŞTI
Mahkeme dünkü duruşma sonucunda savunmasını tamamladığı gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu bulunan Demirtaş'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti. Ancak Demirtaş daha önce 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aldığı 4 yıl 8 ay hapis cezası nedeniyle cezaevinden çıkamamıştı.

SAVCI İTİRAZ ETMİŞTİ
Edinilen bilgiye göre duruşma savcısı Mehmet Fatih Özdemir, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararına itirazda bulunmuş, itirazda Demirtaş'ın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 100'üncü maddesinde yer alan "anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan olduğu" belirtilmişti.

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