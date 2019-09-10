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  • Son Güncelleme: 10.09.2019 15:25

Kritik görüşme sonrası 'ndan ilk açıklama

Son dakika haberine göre 'ndan yapılan açıklamada 'li askeri heyetin, Karargahındaki temaslarını tamamladığı bildirildi. Açıklamada, "ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korg. Stephen M.Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korg. Thomas W.Bergeson başkanlığındaki ABD askerî heyeti, Genelkurmay Başkanlığı Karargâhındaki temaslarını tamamladı.ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korg. Stephen M.Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korg. Thomas W.Bergeson başkanlığındaki ABD askerî heyeti, Genelkurmay Başkanlığı Karargâhındaki temaslarını tamamladı." denildi.

Kritik görüşme sonrası Türkiye'den ilk açıklama

Son dakika... 'ndan yapılan açıklamada 'li askeri heyetin, Karargahındaki temaslarını tamamladığı bildirildi. Açıklamada, "ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korg. Stephen M.Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korg. Thomas W.Bergeson başkanlığındaki ABD askerî heyeti, Genelkurmay Başkanlığı Karargâhındaki temaslarını tamamladı.ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korg. Stephen M.Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korg. Thomas W.Bergeson başkanlığındaki ABD askerî heyeti, Genelkurmay Başkanlığı Karargâhındaki temaslarını tamamladı." denildi.

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