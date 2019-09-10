Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD'li askeri heyetin, Genelkurmay Başkanlığı Karargahındaki temaslarını tamamladığı bildirildi. Açıklamada, "ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korg. Stephen M.Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korg. Thomas W.Bergeson başkanlığındaki ABD askerî heyeti, Genelkurmay Başkanlığı Karargâhındaki temaslarını tamamladı.ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korg. Stephen M.Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korg. Thomas W.Bergeson başkanlığındaki ABD askerî heyeti, Genelkurmay Başkanlığı Karargâhındaki temaslarını tamamladı." denildi.

Detaylar geliyor...