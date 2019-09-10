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  • Son Güncelleme: 10.09.2019 15:51

çekiliş sonucu açıklandı mı? Magnum çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?

Her sene çekilişle 1 talihlisine araba hediye eden Magnum bu sene 2 kişiye 275hp 2018 model otomobil hediye edecek. Peki Magnum çekilişi başvuru nasıl oluyor, çekiliş sonuçları ne zaman hangi ayda belli olacak? Kullanıcıların, Magnum çubuklarında yazan şifreyi SMS ya da internet sitesi yoluyla çeşitli bilgilerle birlikte göndermesiyle katıldığı çekiliş sonuçlarına dair detaylar haberimizde.

2019 Magnum çekiliş sonucu açıklandı mı?

Türkiye'nin en çok tercih edilen dondurma devlerinden biri olan Algida bu sene de çekilişle iki talihliye Maserati Ghibli Diesel 275hp 2018 Model Otomobil hediye edecek. Peki 2019 Magnum Maserati başvurusu nasıl olacak, 2019 magnum çekiliş sonucu ne zaman belli olacak. İşte başvuru katılım şartları. Çekiliş, 14 Ekim 2019 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak yapılacak. Kazanan talihliler 19 Ekim 2019 tarihinde duyurulacak.

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