Türk Kızılayı peş peşe yeni ilanlar yayınladı. KPSS şartsız ve en az lise mezunu personel alımı yapılacak. Kızılay Türkiye geneli iş ilanlarına ilgi oldukça fazla durumda. Türk Kızılayı tarafından yayınlanan ilanlarda 30 farklı kadroya personel alımı yapıldığı bildirildi. En az lise mezunu adaylar arasından yapılan personel alımında kadrolar ve alım yapılan şehirler sayfamızda yer almaktadır. Türk Kızılayı ilan başvuruları internet üzerinden , Kızılay'ın resmi kariyer sayfası aracılığıyla yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki başvuru sayfasına gitmesi gerekmektedir.
Kızılay KPSS şartsız 5 bin TL maaşla en az lise mezunu personel alım başvuru şartları nedir?
KPSS şartsız Kızılay 5 bin TL maaşla en az lise mezunu personel alım başvuru şartları! Türk Kızılayı 2019 yılı en kapsamlı personel alımı ilanını yayınladı. Yayınlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağı duyuruldu. 30 kadroya yapılan personel alımında detaylar haberimizde. Sınavsız yapılan personel alımında kadrolar, başvuru detayları ve başvuru sayfası takvim.com.tr'de. Kızılay, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin temel ilkeleri olan "insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik" çerçevesinde çalışan bir yardım kuruluşudur. Personelinin bir kısmı gönüllü olarak, bir kısmı ise maaşlı olarak çalışır.
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