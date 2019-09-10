Türk Kızılayı peş peşe yeni ilanlar yayınladı. KPSS şartsız ve en az lise mezunu personel alımı yapılacak. Kızılay Türkiye geneli iş ilanlarına ilgi oldukça fazla durumda. Türk Kızılayı tarafından yayınlanan ilanlarda 30 farklı kadroya personel alımı yapıldığı bildirildi. En az lise mezunu adaylar arasından yapılan personel alımında kadrolar ve alım yapılan şehirler sayfamızda yer almaktadır. Türk Kızılayı ilan başvuruları internet üzerinden , Kızılay'ın resmi kariyer sayfası aracılığıyla yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki başvuru sayfasına gitmesi gerekmektedir.