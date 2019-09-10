Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.50'de başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.50'de başladı.
- Kapsamlı ilan geldi: KPSS şartsız 5 bin TL maaşla personel alımı
- Bakanlıktan o iddialarla ilgili flaş açıklama
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