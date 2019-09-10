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  • Son Güncelleme: 10.09.2019 16:47

Bakanlık açıkladı: kuzeyine hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Pençe Harekâtı ile koordineli olarak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile bölücü terör örgütü PKK’ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyinde teröre 'Pençe' darbesi

'ın kuzeyindeki Metina bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatında bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.


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