Yurt içinde devam eden güvenlik operasyonlarıyla ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Diyarbakır ve Mardin'de 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması

Diyarbakır'da 2, Mardin'de 1 olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Görese bölgesinde 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Mardin Artuklu ilçesinde ise düzenlenen operasyonda sözde Mardin Eyaleti içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren (Savur sorumlusu) Azad kod adlı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.