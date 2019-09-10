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  • Son Güncelleme: 10.09.2019 17:38

hastası annenin isyanı: Ben çocuklarımı onlar için doğurmadım! Yeter artık

'da, İl Başkanlığı önündeki oturma eyleminin 8'inci gününde eyleme katılan aile sayısı 20’ye çıktı. İl binası önünde toplanan aileler HDP’ye tepki yağdırdı. hastası olduğunu belirten bir anne HDP’lileri hedef alarak “Ben çocuklarımı onlar için doğurmadım, yeter artık” diyerek isyan etti.

binaları Kandil'e uzanan yol oldu, terör örgütü , HDP'nin parti binaları aracılığıyla şehirlerdeki çocukları kaçırarak dağ kadrosuna kattı.HDP binasında "evlat nöbeti" tutan anneler bugün de nöbetini sürdürdü. Eylemin 8'inci gününde aile sayısı 20'ye yükseldi.



ANNELER İSYAN ETTİ
HDP binası önünde toplanan anneler HDP'nin zulmüne isyan etti. hastası olduğunu belirten bir anne, HDP'lileri hedef alarak "Kocaman adamlar küçücük çocukların arkasına saklanıyorsunuz. Çocuklarımızı ölü veya diri geri istiyoruz. Çocuklarımız gelmeden gitmiyoruz. Çocukların anne-babaya, okula ihtiyacı var" dedi.



"BEN ÇOCUKLARIMI ONLAR İÇİN DOĞURMADIM"
Ben çocuklarımı dağdakiler için doğurmadım diyen acılı anne HDP'lileri hedef alarak "yeter artık" sözleriyle isyan etti. HDP mağduru anne, binadaki HDP'lileri kastederek "bütün binadakiler onları (PKK'yı) destekliyor. O yüzden kapıya çıkamıyor hiçbiri" dedi.



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