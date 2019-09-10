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  • Son Güncelleme: 10.09.2019 12:23

önünde eylem yapan ailelerin sayısı 20’ye yükseldi

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla önünde eylem yapan ailelerin sayısı 20'ye yükseldi. Çocuğu 10 aydır kaybolan Latife Ödümlü, HDP önündeki ailelerle bir araya gelerek eyleme katıldı.

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 8'incı gününde 20'ye yükseldi. 10 ay önce 23 yaşındaki oğlu Özgür Ödümlü'ün bölgesine kaçırıldığını belirten anne Lütfiye Ödümlü, oğlundan 10 aydır haber alamadığını söyledi. Annelere destek verip eyleme katılmak için HDP İl Başkanlığı önüne geldiğini kaydeden Ödümlü, "Oğlum 23 yaşında.



Akşam oğlumla konuştum sabah aradığımda ulaşamıyordum. Emniyete gittim daha sonra HDP'ye gelerek arkadaşını aldım ve taksi ile emniyete götürdüm. Emniyet çıkısı arkadaşını bıraktım oda şuan kayıp. 2'si de kayıp şuan otogara gittim oğlum burada bilet aldığını nereye gittiğinde belli olur diye, söylemediler. 3 gün sonra kızım oraya gitti sordu biri ben götürdüm dedi.



Şoför benimle birlikte Kuzey Irak sınır kapısına kadar gittiğini ve daha sonra araçtan indiğini söyledi. Benim oğlum kimya bölümünü okuyordu. Birçok yere gittim ve çalmadığım kapı kalmadı, kimse bilmiyor, öldü mü kaldı mı haber alamıyorum. Bende televizyondan gördüm geldim. Hiç haber alamadım, bütün çocuklarım derdinden hasta oldu" dedi.

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