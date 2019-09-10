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  • 10.09.2019 11:33
  • Son Güncelleme: 10.09.2019 11:33

, neden 'ı seçtiğini anlattı!

lı taraftarlar tarafından i dört gözle beklenen ve büyük sevinçle karşılanan , idman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Transferin gündeme geldiği andan itibaren pozitif olduğunu söyleyen Falcao, "Galatasaray'ın 'nin en iyi takımı olduğunu biliyordum. Bir yandan faktörü çok önemli oldu. Çok önemli bir hocayla çalışacaktım." ifadelerini kullandı.

Radamel Falcao, neden Galatasaray'ı seçtiğini anlattı!

'ın yeni i , bugünkü idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray'a geliş süreci hakkında konuşan Falcao, "Galatasaray'ın teklifi ilk olarak Haziran ayında geldi. En başından bu yana buraya transfer olmak için pozitiftim." dedi.

Falcao'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

'de başka takımdan teklif almadım. Avrupa'dan aldım ancak Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde olması, projelerinin olması etkiliydi.

Galatasaray'ın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu biliyordum. Bir yandan faktörü çok önemli oldu. Çok önemli bir hocayla çalışacaktım.

Galatasaray taraftarına bu karşılama için teşekkür ediyorum. Tek kelimeyle mükemmeldi. 'la ilgili hep olumlu şeyler duydum. Herkes övgüler yağdırıyordu.

Taraftarlarımız yine benden 3'lü çektirmemi isterse seve seve yaparım.

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