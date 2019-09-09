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  • Son Güncelleme: 09.09.2019 14:09

Son dakika: 'de operasyonu

Son dakika haberi... 'de gerçekleştirilen operasyonunda, evinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli ile sokak satıcılığı yaptıkları belirlenen iki kişi yakalandı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

'de düzenlenen operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, evinde kurduğu düzeneklerle Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen şüpheli ile sokak satıcılığı yaptıkları iddia edilen iki kişi yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların evleri ve bunların eklentilerinde yapılan aramalarda 24 kök Hint keneviri, 20 uyuşturucu hap, 15,61 gram esrar, 5,82 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), hassas terazi ile uyuşturucu üretiminde kullanılan 8 projektör, 13 ışıklı aydınlatma düzeneği ve çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.

Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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