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  • Son Güncelleme: 09.09.2019 19:33

Başkan Erdoğan'dan büyükşehir belediye başkanlarına davet

Son dakika haberine göre Başkan , tüm büyükşehir belediye başkanlarını Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

Başkan , 30 büyükşehir belediye başkanını çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti. Davette Başkan Erdoğan'ın katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.

TÜM PARTİLER DAVETLİ
Buluşmaya sadece AK Parti'li belediye başkanları değil, tüm büyükşehir belediye başkanları davet edildi.

CHP'DEN İLK YANIT
Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesince yaptırılan Turgut Özal Kültür ve Spor Merkezi ile Sadri Alışık Kreşi'nin açılış törenine katıldı. Alandan ayrılan Kılıçdaroğlu, gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 büyükşehir belediye başkanını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davetine ilişkin sorusuna, "Güzel... Belediyelerin çalışmalarından, sorunlarından bilgi alması, almak istemesi Sayın Erdoğan'ın güzel bir şey. Tabii ki belediye başkanlarımız da katılacaklar." yanıtını verdi.

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