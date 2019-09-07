CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada karar verildi. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Kaftancıoğlu'nu "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 8 ay, "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 2 yıl 8 ay, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası olmak üzere toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına mahkum etti. Olumsuz tutum, davranışları ve ithamları dikkate alan mahkeme heyeti, sanığa verilen cezalarda herhangi bir indirime yer olmadığına hükmetti. Kaftancıoğlu, karar onanırsa cezaevine girecek.
KANDİL'İ VURDUK: 4 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine dün akşam saatlerinde hava harekatı düzenlendi. Savaş jetlerinin katıldığı operasyonda 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, teröristlere ait çok sayıda mağara ve sığınağında yerle bir edildiğini açıkladı.
SUİKASTÇIYI FETÖ EVİNDE GÖRDÜM
FETÖ'CÜ polis Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülen Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastı davasında Cüneyt Saatçi, tanık olarak dinlendi. Saatçi, İzmir'de eğitim gördükleri yıllarda FETÖ evinde suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ı gördüğünü söyledi.
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