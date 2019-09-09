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  • Son Güncelleme: 09.09.2019 12:43

Maaşını 'dan alan 'nin yarışına girmesinden rahatsız!

Başkan Erdoğan'ın 'nin de nükleer füzelere sahip olması gerektiğini söylemesi, dünya medyasının gündemine oturdu. Erdoğan'ın bu çıkışına ilk tepki yine 'dan geldi. Alman 'de çalışan , Türkiye'nin yarışına girmesine hayır denmesi gerektiğini söyleyerek, şaşırtmadı.

Cumhurbaşkanı , 'nin neden nükleer füzeye sahip olmadığını sorguladı ve yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Erdoğan'ın Türkiye'nin de nükleer füzelere sahip olması gerektiğini söylemesi, dünya medyasının gündemine oturdu.

Avrupa tarafından mercek altına alınan bu sözler, birilerini oldukça endişelendirdi.

Alman 'de çalışan , Türkiye'nin bu adımının karşısında duran isimlerden biri oldu.

"HAYIR DEMEK GEREKİYOR"
Banu Güven, bu konuda " üretme iddiası ciddi, sonuçları ise tek kişinin kararına bırakılamayacak kadar hayati önemde. Türkiye'nin tek adam kararıyla nükleer silah yarışına girmesine 'Hayır' demek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere Türkiye'nin nükleer çıkışı, tarafından da rahatsızlıkla karşılanmıştı.

Sürecin ardından Alman haber ajansı, Banu Güven üzerinden yeni bir algı çalışmasına imza atmış oldu.

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