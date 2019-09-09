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Başkan Erdoğan, ’li ’deki zihniyeti bu sözlerle özetledi: Ya sakal ya istifa

​Belediyede kafasının sürdüğünü ifade eden Başkan , “’de sakalla uğraşıyorlar” dedi. ’li ’deki zihniyeti bu sözlerle özetledi: Ya sakal ya istifa

Ya sakal ya istifa
Bunu biz 12 Eylül'de bizzat yaşadık. Ben o zaman 'deydim. Görevli albay 'Ya sakal ya istifa' dedi. Ben de istifamı verdim. Seçim öncesinde takılan özgürlük maskesi, şimdi yerini nobran zihniyete bıraktı. İETT'de şu anda sakalla uğraşıyorlar.

Başkan Erdoğan, "Bir öç alma duygusuyla vakıflar üzerinden iftira kampanyaları yürütüyorlar" dedi.


BUNLAR İKİ YÜZLÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'da çok önemli açıklamalar yaptı: Bunlar iki yüzlü. Cumartesi anneleri için 'a gidenler, Belediyesi önünde evlatları dağa kaçırılan annelerin yanına neden gitmiyorlar?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Malatya 'nde Önder İmam Hatipliler Buluşması'nda konuştu. Konuşmasına, tek parti döneminde kapatılan bu okulları tekrar açan şehit Başbakan 'e, onun Bakanı'na bir kez daha rahmet dileyen Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Dört evladımı da imam hatip okullarına gönderdim bundan da çok çok huzurluyum. Biz bu okullarda sabrı, mücadeleyi, cesareti öğrendik" dedi.




'deki skandal kararlara da tepki gösteren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: önce öğrencilere burs vermekten, ücretsiz yurt sağlamaktan bahsedenler, koltuğa oturur oturmaz, işe öğrencilere hizmet veren derneklere saldırmaktan başladılar. 'ı andıran uygulamalara imza atılıyor. Şimdi İETT'de sakallılarla uğraşmaya başladılar. Benim dönemimde de bir albayı getirdiler İETT'nin başına. Personellerin sakalını kesiyordu. En son ben kaldım. Benim de sakalım vardı, beni de çağırdı. Dedi ki ya sakal ya istifa. Ben de istifamı verdim...



ANNELERİN YANINDAYIZ
Diyarbakır'daki malum partinin il başkanlığı önünde oturan o anaların yanındayız. Devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz. Terör örgütü kaçacak, biz kovalayacağız. Bazı sanatçılar sağ olsunlar Diyarbakır'a gidiyor. Onlara milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Cumartesi anneleri için Galatasaray'a gidenler Diyarbakır'da evlatları dağa kaçırılan annelerin yanına neden gitmiyor? Çünkü bunlar iki yüzlü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, restore edilen Müzesi'nin açılışını yaptı.



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