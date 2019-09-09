Bunu biz 12 Eylül'de bizzat yaşadık. Ben o zaman İETT 'deydim. Görevli albaydedi. Ben de istifamı verdim. Seçim öncesinde takılan özgürlük maskesi, şimdi yerini nobran zihniyete bıraktı. İETT'de şu anda sakalla uğraşıyorlar.Başkan Erdoğan, "Bir öç alma duygusuyla vakıflar üzerinden iftira kampanyaları yürütüyorlar" dedi.



BUNLAR İKİ YÜZLÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da çok önemli açıklamalar yaptı: Bunlar iki yüzlü. Cumartesi anneleri için Galatasaray'a gidenler, Diyarbakır Belediyesi önünde evlatları dağa kaçırılan annelerin yanına neden gitmiyorlar?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Malatya İnönü Üniversitesi'nde Önder İmam Hatipliler Buluşması'nda konuştu. Konuşmasına, tek parti döneminde kapatılan bu okulları tekrar açan şehit Başbakan Adnan Menderes'e, onun Milli Eğitim Bakanı'na bir kez daha rahmet dileyen Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Dört evladımı da imam hatip okullarına gönderdim bundan da çok çok huzurluyum. Biz bu okullarda sabrı, mücadeleyi, cesareti öğrendik" dedi.