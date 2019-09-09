Bunu biz 12 Eylül'de bizzat yaşadık. Ben o zaman İETT'deydim. Görevli albay 'Ya sakal ya istifa' dedi. Ben de istifamı verdim. Seçim öncesinde takılan özgürlük maskesi, şimdi yerini nobran zihniyete bıraktı. İETT'de şu anda sakalla uğraşıyorlar.
Başkan Erdoğan, "Bir öç alma duygusuyla vakıflar üzerinden iftira kampanyaları yürütüyorlar" dedi.
İBB'deki skandal kararlara da tepki gösteren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: Seçimden önce öğrencilere burs vermekten, ücretsiz yurt sağlamaktan bahsedenler, koltuğa oturur oturmaz, işe öğrencilere hizmet veren derneklere saldırmaktan başladılar. 28 Şubat'ı andıran uygulamalara imza atılıyor. Şimdi İETT'de sakallılarla uğraşmaya başladılar. Benim dönemimde de bir albayı getirdiler İETT'nin başına. Personellerin sakalını kesiyordu. En son ben kaldım. Benim de sakalım vardı, beni de çağırdı. Dedi ki ya sakal ya istifa. Ben de istifamı verdim...
ANNELERİN YANINDAYIZ
Diyarbakır'daki malum partinin il başkanlığı önünde oturan o anaların yanındayız. Devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz. Terör örgütü kaçacak, biz kovalayacağız. Bazı sanatçılar sağ olsunlar Diyarbakır'a gidiyor. Onlara milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Cumartesi anneleri için Galatasaray'a gidenler Diyarbakır'da evlatları dağa kaçırılan annelerin yanına neden gitmiyor? Çünkü bunlar iki yüzlü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, restore edilen Cumhuriyet Tarihi Müzesi'nin açılışını yaptı.
Başkan Erdoğan, "Bir öç alma duygusuyla vakıflar üzerinden iftira kampanyaları yürütüyorlar" dedi.
BUNLAR İKİ YÜZLÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da çok önemli açıklamalar yaptı: Bunlar iki yüzlü. Cumartesi anneleri için Galatasaray'a gidenler, Diyarbakır Belediyesi önünde evlatları dağa kaçırılan annelerin yanına neden gitmiyorlar?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Malatya İnönü Üniversitesi'nde Önder İmam Hatipliler Buluşması'nda konuştu. Konuşmasına, tek parti döneminde kapatılan bu okulları tekrar açan şehit Başbakan Adnan Menderes'e, onun Milli Eğitim Bakanı'na bir kez daha rahmet dileyen Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Dört evladımı da imam hatip okullarına gönderdim bundan da çok çok huzurluyum. Biz bu okullarda sabrı, mücadeleyi, cesareti öğrendik" dedi.
İBB'deki skandal kararlara da tepki gösteren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: Seçimden önce öğrencilere burs vermekten, ücretsiz yurt sağlamaktan bahsedenler, koltuğa oturur oturmaz, işe öğrencilere hizmet veren derneklere saldırmaktan başladılar. 28 Şubat'ı andıran uygulamalara imza atılıyor. Şimdi İETT'de sakallılarla uğraşmaya başladılar. Benim dönemimde de bir albayı getirdiler İETT'nin başına. Personellerin sakalını kesiyordu. En son ben kaldım. Benim de sakalım vardı, beni de çağırdı. Dedi ki ya sakal ya istifa. Ben de istifamı verdim...
ANNELERİN YANINDAYIZ
Diyarbakır'daki malum partinin il başkanlığı önünde oturan o anaların yanındayız. Devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz. Terör örgütü kaçacak, biz kovalayacağız. Bazı sanatçılar sağ olsunlar Diyarbakır'a gidiyor. Onlara milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Cumartesi anneleri için Galatasaray'a gidenler Diyarbakır'da evlatları dağa kaçırılan annelerin yanına neden gitmiyor? Çünkü bunlar iki yüzlü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, restore edilen Cumhuriyet Tarihi Müzesi'nin açılışını yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.