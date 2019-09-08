Galatasaray Lisesi’ne Fenerbahçe taraftarı Prof. Dr. Vahdettin Engin müdür olarak atandı Galatasaray Lisesi'nde kriz çıktı. Fenerbahçe taraftarı Prof. Dr. Vahdettin Engin, Galatasaray Lisesi’ne müdür olarak atandı. Bu gelişme Sarı-Kırmızılı taraftarları ayağa kaldırdı.

Galatasaray Lisesi'nde kriz çıktı. Fenerbahçe taraftarı Prof. Dr. Vahdettin Engin, Galatasaray Lisesi'ne müdür olarak atandı. Taraftarlar ayağa kalktı. Rakip takıma gönül veren bir ismin GS Lisesi'ne atanmasına tepki yağdı. Galatasaray, açıklama yaptı. "Galatasaray Lisemize rakip takım taraftarı bir kişinin müdür olarak atanması camiamızı derinden yaralamıştır. Başka renklere gönül vermiş bir kişinin, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun sembolik de olsa doğal üyesi olması kabul edilemez. Geleneklerimize aykırı olan bu atamanın camiamızın beklentilerine uygun bir şekilde düzeltilmesini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.



GS Lisesi'ne FB'li müdürün atanması, Sarı-Kırmızılı camiayı kızdırdı. Sosyal medyada şu yorumlar yapıldı:

Renklerin kardeşliği! Şaka gibi...

Galatasaray Lisesi'ne GS'li müdür olur. Aksi çirkindir.

FB'li müdür, GS'ye hayırlı olsun.

Tepemizin tası attı!

Ali Koç, saldırıyor.

Bir gün herkes Cimbomlu olacak.

FB'li olan bu okuldan içeri nasıl alınır!

Tüm Aslan'ların yüreği sızladı.