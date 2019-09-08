Başkan Erdoğan'dan Fırat'ın doğusu mesajı: Çözüm yakın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesi'nin açılışını yaptı. Ardından partisinin Eskişehir İl Teşkilatı'nın düzenlediği yemeğe katıldı. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
ÖYLE YA DA BÖYLE: Şimdi gündemimizde Fırat'ın doğusu var. Onu da birkaç haftaya kadar öyle veya böyle mutlaka çözüm yoluna koyacağız. 22'sinden sonra Amerika'dayız. Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye eğitim veriliyorsa kabul edemeyiz. Kiminle savaşacak bunlar, tek ülke Türkiye. Sessiz kalabilir miyiz, eyvallah der miyiz?
FAİZLER DÜŞECEK: Enflasyon düşüyor mu, faizler iniyor mu, daha da inecek. Perşembe para kurulu toplanıyor, daha da düşecek.
ONLAR DÜŞÜNSÜN: İdlib'te göç tehdidi olacak şekilde sorunlar var. Avrupa ve tüm dünyaya İdlib'ten kaynaklanacak sıkıntıları tek başımıza yüklenmeyeceğimizi ilan ettik. Ya bu yükü paylaşacaksınız, paylaşmazsanız kapıları açarız. Biraz da onlar düşünsün.
İKİ YÜZLÜLER: İstanbul başta olmak üzere çeşitli belediyelerden işten çıkartılan insanların feryatlarını duyuyoruz. Tam tersi bir durum olsa gök kubbeyi bizim üzerimize yıkacaklara bakıyoruz ses seda yok. Bu ikiyüzlülüğü gösteriyor.
YALNIZ BIRAKMAYIZ: Diyarbakır'da analar evlatlarını kurtarmak için destancı mücadele veriyor. Her fırsatta ortalığı ayağa kaldıranlardan ses duydunuz mu? Yok. Bu ikiyüzlüler ekmeklerinin peşindeki işçileri, evlatlarının peşindeki anaları yalnız bırakıyor diye biz de geri duracak değiliz.
Erdoğan, müzedeki eserleri inceledi.
ZÜBEYDE YALÇIN
ÖNCE PUTİN SONRA TRUMP
Türkiye, Suriye'deki krize çözüm için diplomasi trafiğini yoğunlaştırıyor. Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile 16 Eylül'de üçlü zirve gerçekleştirilecek. Erdoğan ay sonunda yapılacak BM toplantısında da ABD Başkanı Trump ve diğer liderleri ile bir araya gelecek.
BETÜL USTA
ÇAVUŞOĞLU KIBRIS'A GİDİYOR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 8-9 Eylül tarihlerinde KKTC'yi ziyaret edecek. Çavuşoğlu, ziyaret çerçevesinde KKTC makamları ve siyasi parti liderleri ile bir araya gelecek. Doğu Akdeniz'e ilişkin son gelişmeler değerlendirilecek.
ABD'YE SEYAHAT NOTU UYARISI
Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ülkemize yönelik son seyahat uyarısına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. ABD'yi akli selim hareket ederek yeniden değerlendirmeye davet eden Ankara, Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki şehirlere yönelik tespitlerin gerçekleri yansıtmadığını belirtti.
ADRİAN DARYA SURİYE'DE
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İngiltere tarafından Cebelitarık'ta altı hafta el konulduktan sonra serbest bırakılan İran'a ait 'Adrian Darya-1' adlı petrol tankerinin Suriye limanında olduğuna dair bir uydu fotoğrafı paylaştı. Bolton, "Tahran, katil Esad rejimini finanse etmenin, kendi halkına destek çıkmaktan daha önemli olduğunu düşünüyor" mesajını paylaştı.
ÖYLE YA DA BÖYLE: Şimdi gündemimizde Fırat'ın doğusu var. Onu da birkaç haftaya kadar öyle veya böyle mutlaka çözüm yoluna koyacağız. 22'sinden sonra Amerika'dayız. Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye eğitim veriliyorsa kabul edemeyiz. Kiminle savaşacak bunlar, tek ülke Türkiye. Sessiz kalabilir miyiz, eyvallah der miyiz?
FAİZLER DÜŞECEK: Enflasyon düşüyor mu, faizler iniyor mu, daha da inecek. Perşembe para kurulu toplanıyor, daha da düşecek.
ONLAR DÜŞÜNSÜN: İdlib'te göç tehdidi olacak şekilde sorunlar var. Avrupa ve tüm dünyaya İdlib'ten kaynaklanacak sıkıntıları tek başımıza yüklenmeyeceğimizi ilan ettik. Ya bu yükü paylaşacaksınız, paylaşmazsanız kapıları açarız. Biraz da onlar düşünsün.
İKİ YÜZLÜLER: İstanbul başta olmak üzere çeşitli belediyelerden işten çıkartılan insanların feryatlarını duyuyoruz. Tam tersi bir durum olsa gök kubbeyi bizim üzerimize yıkacaklara bakıyoruz ses seda yok. Bu ikiyüzlülüğü gösteriyor.
YALNIZ BIRAKMAYIZ: Diyarbakır'da analar evlatlarını kurtarmak için destancı mücadele veriyor. Her fırsatta ortalığı ayağa kaldıranlardan ses duydunuz mu? Yok. Bu ikiyüzlüler ekmeklerinin peşindeki işçileri, evlatlarının peşindeki anaları yalnız bırakıyor diye biz de geri duracak değiliz.
Erdoğan, müzedeki eserleri inceledi.
ZÜBEYDE YALÇIN
ÖNCE PUTİN SONRA TRUMP
Türkiye, Suriye'deki krize çözüm için diplomasi trafiğini yoğunlaştırıyor. Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile 16 Eylül'de üçlü zirve gerçekleştirilecek. Erdoğan ay sonunda yapılacak BM toplantısında da ABD Başkanı Trump ve diğer liderleri ile bir araya gelecek.
BETÜL USTA
ÇAVUŞOĞLU KIBRIS'A GİDİYOR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 8-9 Eylül tarihlerinde KKTC'yi ziyaret edecek. Çavuşoğlu, ziyaret çerçevesinde KKTC makamları ve siyasi parti liderleri ile bir araya gelecek. Doğu Akdeniz'e ilişkin son gelişmeler değerlendirilecek.
ABD'YE SEYAHAT NOTU UYARISI
Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ülkemize yönelik son seyahat uyarısına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. ABD'yi akli selim hareket ederek yeniden değerlendirmeye davet eden Ankara, Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki şehirlere yönelik tespitlerin gerçekleri yansıtmadığını belirtti.
ADRİAN DARYA SURİYE'DE
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İngiltere tarafından Cebelitarık'ta altı hafta el konulduktan sonra serbest bırakılan İran'a ait 'Adrian Darya-1' adlı petrol tankerinin Suriye limanında olduğuna dair bir uydu fotoğrafı paylaştı. Bolton, "Tahran, katil Esad rejimini finanse etmenin, kendi halkına destek çıkmaktan daha önemli olduğunu düşünüyor" mesajını paylaştı.
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