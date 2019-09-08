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  • Son Güncelleme: 08.09.2019 11:57

Yeni kriz yolda! uydusu tarafından görüntülendi!

, ve arasında büyük bir krize neden olan tankeri 1'in, 'nin açıklarında ABD'li bir uydu firması tarafından görüntülendiği bildirildi.

Yeni kriz yolda! ABD uydusu tarafından görüntülendi!

ve uydu teknolojileri firması Amerikan Maxar Technologies Inc, 'a ait tankeri 1'in 'na gittiğini gösteren bazı kareleri kamuoyu ile paylaştı.

Oldukça net bir şekilde uydu fotoğrafında gözüken Adrian Darya 1'in konumunun, 6 Eylül'de Tartus Limanı'na oldukça yakın bir noktada tespit edildiği belirtildi.

TANKER KRİZİ
'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, 'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle Panama bayraklı İran tankeri "Grace 1"i bir buçuk ay alıkoymuştu. İran, 15 Ağustos'ta 'nin itirazlarına rağmen serbest bırakılan tankere kendi bayrağını çekmiş ve adını "Adrian Darya 1" olarak değiştirmişti.

ABD'de bir mahkeme, serbest kalmasının ardından tankere ve içindeki petrole el koyma kararı çıkarmıştı. İran ise tankerdeki 2,1 milyon varil ham petrolün ismi açıklanmayan bir alıcıya satıldığını açıklamıştı.

Serbest bırakıldığı günden bu yana ABD'nin baskıları nedeniyle yanaşacak liman bulamayan Adrian Darya 1, iki gün önce Suriye açıklarındayken Otomatik Tanımlama Sistemi'ni kapatmıştı. İranlı yetkililer, tankerin nereye gideceğini açıklamamıştı.

Adrian Darya 1 ve tankerin kaptanı Akhilesh Kumar, geçen hafta ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından İran Devrim Muhafızları Ordusuna hizmet ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine alınmıştı.

İran tankeri Adrian Darya 1'in, Suriye'ye petrol teslimatı yaptığı iddia edilmişti. Gemi en son 'in doğusunda, Suriye açıklarında görülmüş ve 2 Eylül'de takip sistemini kapatmıştı.

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