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  • Son Güncelleme: 08.09.2019 19:53

'da rezidans ve villa inşaatındaki yıkımı bakanlık sürdürüyor

'nın ilçesinde, imara aykırılıkları olduğu belirlenen rezidans ve villa inşaatının bazı bölümlerindeki yıkım işlemlerini, devraldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da incelemelerde bulunduğu alanda, imara aykırılığı tespit edilen rezidans ve villa inşaatının bazı bölümlerindeki yıkımı bakanlık devam ettiriyor.

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