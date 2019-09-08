Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da incelemelerde bulunduğu alanda, imara aykırılığı tespit edilen rezidans ve villa inşaatının bazı bölümlerindeki yıkımı bakanlık devam ettiriyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da incelemelerde bulunduğu alanda, imara aykırılığı tespit edilen rezidans ve villa inşaatının bazı bölümlerindeki yıkımı bakanlık devam ettiriyor.
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