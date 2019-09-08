Başkan Erdoğan'dan 'Filenin Sultanları'na tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'a 3-2 yenilerek ikinci olan Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayınladı.
Erdoğan'ın mesajı şu şekilde;
"CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonasında gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Teşekkürler #FileninSultanları"
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