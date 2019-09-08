Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 08.09.2019 22:38
  • Son Güncelleme: 08.09.2019 22:49

Başkan Erdoğan'dan 'Filenin Sultanları'na tebrik mesajı

Başkan Erdoğan, finalinde 'a 3-2 yenilerek ikinci olan için tebrik mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, "Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Teşekkürler #FileninSultanları" ifadelerine yer verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan'dan 'Filenin Sultanları'na tebrik mesajı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri