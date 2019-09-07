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  • Son Güncelleme: 07.09.2019 15:22

Bakan Pekcan, ABD'li mevkidaşı ROSS ile görüştü

, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile İstanbul'da görüştü. Pekcan, Ross ile Dolmabahçe'de biraraya geldi. Pekcan, görüşmeyle ilgili twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Pekcan, ABD'li mevkidaşı ROSS ile görüştü

Ruhsar Pekcan, "Görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar Dolara çıkarılması için atılabilecek adımları ele aldık" dedi.
Pekcan, "Görüşmemizde, sivil havacılık, otomotiv, otomotiv yan sanayii, mücevher, mobilya, tekstil gibi sektörel bazda ABD'ye ihracat kapasitemiz ve bu kapasitenin harekete geçirilmesi için yapabileceklerimizi görüştük.



Bu çerçevede, özellikle ABD'deki dağıtım kanallarına erişim konusunu ele aldık ve sektörler bazında firmalara yönelik programlar hazırlamak konusunda mutabık kaldık. Bu süreci en kısa sürede başlatacağız. Ayrıca ikili ticaretimiz önündeki bazı engel ve uygulamaların kaldırılması ile ilgili somut beklentilerimizi kendilerine ilettik. Sayın Ross, 10 Eylül'e kadar ülkemizde bulunarak özel sektörle temaslar gerçekleştirecek. Ziyaretin sonuçlarını salı günü Ankara'da yapacağımız görüşmede ele alacak ve yol haritasını netleştireceğiz" açıklamalarında bulundu.

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