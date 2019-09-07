Başkan Erdoğan'a büyük sürpriz! Eskişehir'de böyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de açılacak Odunpazarı Modern Müze içim kente geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eskişehir'e geldiğini öğrenen dede ve torunlardan oluşan 30 kişilik grup etkinliğin olacağı alanda bekledi. Etkinlikte dede ve torunlar Cumhurbaşkanını yakından görmek istiyor.

"7'DEN 70'E SENİNLEYİZ"

Dede ve torunları Cumhurbaşkanına destek vermek için ise önceden hazırlanan ve üzerlerinde "7'den 70'e seninleyiz" yazılı tişörtleri giyerek sevgilerini gösterdi. AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu da dede ve torunlara destek verdi.

Odunpazarı Modern Müzesi açılışına katılmak üzere Eskişehir'e gelen Başkan Erdoğan, havalimanında böyle karşılandı:











