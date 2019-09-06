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  • 07.09.2019 00:55
  • Son Güncelleme: 07.09.2019 00:55

Valiliğinden "" iddialarına yalanlama

Valiliği, bazı siteleri ile hesaplarında yer alan "ilçe belediyelerine hazırlığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada, "Bu belgeler İçişleri Bakanlığımızın vesayet yetkisi kapsamındaki görevi gereğince her sonrası istenen rutin evraklar olup, gizli evrak niteliğinde olmalarından dolayı bunları sızdıranlar ile ilgili soruşturma başlatılmış ve bu belgeleri yayanlar İle ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Diyarbakır Valiliği'nden kayyum açıklaması

Valilikten yapılan açıklamada, bazı siteleri ile hesaplarında "ilçe belediyelerine hazırlığı" başlığı ile haber yapıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Valiliğine gönderdiği bir yazı üzerinden ilçe belediyelerine kayyum atama hazırlığı yapıldığı ileri sürülerek bazı evrakların paylaşıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"
"Söz konusu haberler ve sosyal medya iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. İçişleri Bakanlığımızın Anayasa'nın 127'inci maddesinde tanımlanan vesayet yetkisi gereğince Valiliklerimiz aracılığı ile muhtarlar dahil olmak üzere tüm mahalli idare organlarının suça konu iş ve işlemlerinin olup olmadığı, haklarında adli makamlarca yürütülen soruşturma ve kovuşturma olup olmadığı rutin olarak takip edilmektedir. Bu süreç spekülasyona konu olmaması, görev yapan mahalli idare organlarının işlerini etkilememesi amacıyla ilgili mevzuatı kapsamında gizli yazışma kuralları çerçevesinde yürütülmektedir."

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"
Diyarbakır Valiliği ve İçişleri Bakanlığı arasındaki gizli yazışmaya ilişkin belgelerin spekülasyona yol açacak şekilde yayınlandığı belirtilen açıklamada, "Bu belgeler İçişleri Bakanlığımızın vesayet yetkisi kapsamındaki görevi gereğince her sonrası istenen rutin evraklar olup, gizli evrak niteliğinde olmalarından dolayı bunları sızdıranlar ile ilgili soruşturma başlatılmış ve bu belgeleri yayanlar İle ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.

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