Kurs ücretini geri almanın şartları var Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte 7 Eylül 2019 tarihili Takvim gazetesinde İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Çocuğumuzu bir yaz kursuna yazdırdık. Ancak birkaç kere gittikten sonra çocuğumuz "İstemiyorum" diye diretti. Kurs yetkilileri paranın tamamını istiyorlar.

Özel Öğretim Kurumlarında öğrenci ücretlerinin tespit ve tahsiline ait yönetmeliğin "ücretlerin iadesi" başlıklı 9. maddesinde: Aşağıda belirtilen sebeplerden bir veya birkaçının oluşması halinde ödenmiş ücretleri iade edilir. Ücretlerin iade edilebilmesi için; a) Okullarda, öğrencinin başka bir kuruma nakli, b) Sağlık raporu alarak öğrenci ve kursiyerin sağlık sebebiyle kurumdan ayrılması, c) Kurumun kapanması, ç) Kurumun eğitimöğretim ortamının olumsuz yönde değiştiğinin tespit edilmesi, d) Kurumların öğretime başlamasından önceki bir tarihte veya öğretim süresi altı aydan fazla olan kurumlarda öğretime başlanmasından bir ay sonra öğrenci ve kursiyerin herhangi bir sebeple kurumdan ayrılması ve ayrılmak için müracaat etmesi, e) Kursiyer ve öğrenci velisinin, öğrenci ve kursiyerin kurumda okutamayacak duruma düştüğünün, resmi kurumlarca belgelendirilmesi gerekir.



BOŞANIRKEN TAZMİNATTA EŞİN HAKKI YOK

Eşimle boşanıyoruz, işyerimden geçirdiğim iş kazası nedeniyle geçen yıl 120 bin lira tazminat almıştım. Eşimin bu parada hakkı var mı? Boşanırken yarısını alır mı?

Türk Medeni Kanunu bu konuyla ilgili 228 maddenin 2. Fıkrasında şöyle demektedir: 'Eşlerden birine sosyal güvenlik veya kurumlarınca yapılmış olan toptan ödemeler veya iş gücünün kaybı dolayısıyla ödenmiş olan tazminat, toptan ödeme veya tazminat yerine ilgili yardım kurumunca uygulanan usule göre ömür boyunca irat bağlanmış olsaydı, mal rejiminin sona erdiği tarihte bundan sonraki döneme ait iradın peşin sermayeye çevrilmiş değeri ne olacak idiyse, tasfiyede o miktarda kişisel mal olarak hesaba katılır.' Burada şöyle bir hesaplama yapılır; iş geçirdiğiniz tazminat size toplu bir şekilde ödenmemiş olsa idi, aylık maaş şeklinde ödenmiş olsa idi, boşanma davasının açılmış olduğu tarihe kadar eşinizin hak edeceği tutar bulunur, bu tutardan eşinizin mal rejiminin tasfiyesi nedeniyle olan alacağı hesap edilerek ödenir. Bu hesaplamaya göre kalan yıllara ait tutar sizin kişisel malınız sayılır ve bu tutar üzerinde eşinizin hakkı yoktur. Tabi manevi tazminat da almış olabilirsiniz. Manevi tazminatın tamamı kişisel mal sayıldığından eşinizin aldığınız manevi tazminatta herhangi bir hakkı bulunmamaktadır.





SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL Özel ÖğretimKurumlarında öğrenciücretlerinin tespit vetahsiline ait yönetmeliğin"ücretlerin iadesi" başlıklı9. maddesinde: Aşağıdabelirtilen sebeplerden birveya birkaçının oluşmasıhalinde ödenmiş ücretleriiade edilir.a) Okullarda,öğrencinin başka birkuruma nakli,b) Sağlık raporualarak öğrenci vekursiyerin sağlık sebebiylekurumdan ayrılması,c) Kurumunkapanması,ç) Kurumun eğitimöğretimortamınınolumsuz yöndedeğiştiğinin tespitedilmesi,d) Kurumlarınöğretime başlamasındanönceki bir tarihte veyaöğretim süresi altı aydanfazla olan kurumlardaöğretime başlanmasındanbir ay sonra öğrencive kursiyerin herhangibir sebeple kurumdanayrılması ve ayrılmak içinmüracaat etmesi,e) Kursiyer ve öğrencivelisinin, öğrenci vekursiyerin kurumdaokutamayacakduruma düştüğünün,resmi kurumlarcabelgelendirilmesi gerekir.Türk Medeni Kanunu bukonuyla ilgili 228 maddenin 2.Fıkrasında şöyle demektedir:'Eşlerden birine sosyalgüvenlik veya sosyal yardım kurumlarınca yapılmış olantoptan ödemeler veya işgücünün kaybı dolayısıylaödenmiş olan tazminat, toptanödeme veya tazminat yerineilgili sosyal güvenlik veya sosyalyardım kurumunca uygulananusule göre ömür boyuncairat bağlanmış olsaydı, malrejiminin sona erdiği tarihtebundan sonraki dönemeait iradın peşin sermayeyeçevrilmiş değeri ne olacakidiyse, tasfiyede o miktardakişisel mal olarak hesabakatılır.'Burada şöyle bir hesaplamayapılır; iş kaza sı nedeniylegeçirdiğiniz tazminat size toplubir şekilde ödenmemiş olsa idi,aylık maaş şeklinde ödenmişolsa idi, boşanma davasınınaçılmış olduğu tarihe kadareşinizin hak edeceği tutarbulunur, bu tutardan eşinizinmal rejiminin tasfiyesi nedeniyleolan alacağı hesap edilereködenir. Bu hesaplamaya görekalan yıllara ait tutar sizinkişisel malınız sayılır ve bu tutarüzerinde eşinizin hakkı yoktur.Tabi manevi tazminat daalmış olabilirsiniz. Manevitazminatın tamamı kişisel malsayıldığından eşinizin aldığınızmanevi tazminatta herhangibir hakkı bulunmamaktadır. TÜM MANŞETLER