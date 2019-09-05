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HDP binası önünde oturma eylemi! Çocuğu dağa kaçırılan aileler isyan etti: Evlatlarımız gelene dek buradayız

PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan anneler feryat etti: Evlatlarımız ölüsüyle, dirisiyle gelene kadar buradayız, mücadelemize devam edeceğiz. Oğlu dağa kaçırılan Remziye Akkoyun, sinir krizi geçirdi.



Diyarbakır'da, çocuklarının PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını öne süren ailelerin HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Annelerden Ayşegül Biçer, "Evlatlarımız ölüsüyle, dirisiyle gelene kadar buradayız, mücadelemize devam edeceğiz. Kesinlikle davamızdan vazgeçmiyoruz. Çocuğumuz gelmezse ben HDP binasını ateşe vereceğim" dedi. HDP'ye 'batsın sizin Kürdistan davanız' diyerek tepki gösteren Aysel Bozkurt, "Onların çocukları en iyi okullarda okuyor. Fakirin çocuğu ise ölüyor. HDP'ye verilecek kurban yok artık yeter" ifadelerini kullandı. Bu arada ailelere destek için gelen Vatan Partili bir grup ile HDP Diyarbakır Milletvekili Remzi Tosun arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik sırasında oturma eylemi yapan annelerden Remziye Akkoyun, fenalık geçirdi.

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