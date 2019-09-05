HDP binası önünde oturma eylemi! Çocuğu dağa kaçırılan aileler isyan etti: Evlatlarımız gelene dek buradayız

çocuklarının PKK'lı teröristlercekaçırıldığını öne süren ailelerinHDP İl Başkanlığı önündebaşlattığı oturma eylemidevam ediyor. AnnelerdenAyşegül Biçer, "Evlatlarımızölüsüyle, dirisiyle gelene kadarburadayız, mücadelemize devamedeceğiz. Kesinlikle davamızdanvazgeçmiyoruz. Çocuğumuzgelmezse ben HDP binasını ateşevereceğim" dedi. HDP'ye 'batsınsizin Kürdistan davanız' diyerektepki gösteren Aysel Bozkurt, "HDP'ye verilecek kurbanyok artık yeter" ifadelerini kullandı. Bu aradaailelere destek için gelen Vatan Partili bir grup ileHDP Diyarbakır Milletvekili Remzi Tosun arasındagerginlik yaşandı. Gerginlik sırasında oturma eylemiyapan annelerden Remziye Akkoyun, fenalık geçirdi.