Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar yüzünden 5 ayrı suçlamadan 17 yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılanan CHP'li İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme kararı şu şekilde:

HER İSNAT İÇİN CEZA

Heyet Canan Kaftancıoğlu hakkında sanığın terör örgütü propagandası suçu sabit olmak takdiren yasal alt sınırdan 1 yıl hapis cezası almasına karar verdi. Ceza ertelenmedi.

ŞİİR İÇİN CEZA

Duruşma salonu dışında okuduğu şiir sebebiyle ve pişmanlık duymaması sebebiyle erteleme kararı uygulanmamasına karar verildi.

ERDOĞAN HAKARET CEZASI

Heyet Cumhurbaşkanına hakaretten 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine, duruşmadaki tutum ve davranışlar ve pişmanlık duymamasından dolayı erteleme uygulanmamasına karar verdi.

Kaftancıoğlu bu ceza nedeniyle tutuklanmayacak, karar istinaf mahkemesine gidecek.

Kaftancıoğlu'nun skandal tweetlerinden bazıları şu şekilde: