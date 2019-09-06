Canan Kaftancıoğlu hakkında 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada duruşma bugün yapıldı. Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada karar alındı. Peki, Canan Kaftancıoğlu hapse girecek mi?
CANAN KAFTANCIOĞLU HAPSE GİRECEK Mİ?
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hapse girmeyecek. Mahkemenin açıklanan hapis kararının istinaf mahkemesine gönderileceği, hapis cezasının şu anda infaz edilmeyeceği belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.