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  • Son Güncelleme: 06.09.2019 16:42

hapse girecek mi? Canan Kaftancıoğlu'nun suçu neydi, kaç yıl ceza aldı?

CHP İstanbul İl Başkanı 'nun sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada karar alındı. Kaftancıoğlu 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yaşanan bu son dakika gelişmesinin ardından vatandaşlar sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, ?

Canan Kaftancıoğlu hapse girecek mi?

Canan Kaftancıoğlu hakkında 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada duruşma bugün yapıldı. Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada karar alındı. Peki, Canan Kaftancıoğlu hapse girecek mi?

CANAN KAFTANCIOĞLU HAPSE GİRECEK Mİ?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hapse girmeyecek. Mahkemenin açıklanan hapis kararının istinaf mahkemesine gönderileceği, hapis cezasının şu anda infaz edilmeyeceği belirtildi.

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