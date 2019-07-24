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  • Son Güncelleme: 24.07.2019 11:54

'li 'ndan yeni skandal! destekçilerini yalnız bırakmadı

İl Başkanı , propagandası yapan '/Kuzey' belgeselinin yönetmenlerine destek oldu. Kaftancıoğlu, toplantıyı CHP 'nın resmi Twitter adresinden de duyurdu.

Kaftancıoğlu'ndan yeni skandal!

İl Başkanı , kamplarını 'Şirinler Köyü' gibi gösteren "/Kuzey" isimli belgeselin yönetmenlerinin hapisle cezalandırılmasına karşı düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Kaftancıoğlu, toplantıyı CHP 'nın resmi Twitter adresinden de duyurdu.

"Bakur/Kuzey" adlı belgeselde "terör propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan yönetmen Ertuğrul Mavioğlu ve Çayan Demirel'e 4'er yıl 6'şar ay hapis cezası verilmişti.

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