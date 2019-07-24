CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, PKK kamplarını 'Şirinler Köyü' gibi gösteren "Bakur/Kuzey" isimli belgeselin yönetmenlerinin hapisle cezalandırılmasına karşı düzenlenen basın toplantısına katıldı.
Kaftancıoğlu, toplantıyı CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın resmi Twitter adresinden de duyurdu.
"Bakur/Kuzey" adlı belgeselde "terör propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan yönetmen Ertuğrul Mavioğlu ve Çayan Demirel'e 4'er yıl 6'şar ay hapis cezası verilmişti.
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