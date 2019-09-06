Ağrı'da feci kaza! 2 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Ağrı'da düzensiz göçmenleri taşıyan sürücüsü belirlenemeyen minibüs, Ağrı-Van kara yolu Tendürek Dağı Somkaya köyü mevkisinde virajı alamayarak yoldan çıktı. Şarampole düşerek devrilen minibüsteki 2 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Yaralılardan 25'i bölgeye sevk edilen çok sayıda ambulansla Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine, 7'si ise Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
2 KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ
Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'si tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle kara yolundaki ulaşım jandarma ekiplerince bir süre kontrollü olarak sağlandı.
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