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  • 06.09.2019 11:01
  • Son Güncelleme: 06.09.2019 11:01

'da feci ! 2 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

'da kaçak göçmen taşıyan bir minibüs, yoldan çıkarak devrildi. Şarampole devrilen minibüsteki 2 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı.

Ağrı'da feci kaza! 2 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

'da düzensiz göçmenleri taşıyan sürücüsü belirlenemeyen minibüs, Ağrı-Van kara yolu Tendürek Dağı Somkaya köyü mevkisinde virajı alamayarak yoldan çıktı. Şarampole düşerek devrilen minibüsteki 2 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Yaralılardan 25'i bölgeye sevk edilen çok sayıda ambulansla . , 7'si ise Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

2 KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ
Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'si tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

nedeniyle kara yolundaki ulaşım jandarma ekiplerince bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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