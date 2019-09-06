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  • 06.09.2019 11:10
  • Son Güncelleme: 06.09.2019 11:45

İçişleri Bakanlığı'ndan uyuşturucu operasyonu açıklaması! Tam 126 bin kişi...

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son bir yılda zehir tacirlerine yönelik yapılan 85 bin 269 operasyonda tam 126 bin 519 gözaltı; 15 bin 330 tutuklama yapıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan uyuşturucu operasyonu açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bakanlık kontrolünde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalara ilişkin bilgiler verdi. İşte Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

YAYA ÖLÜMLERİ ÜLKE GENELİNDE YÜZDE 34 AZALDI
"2018'in ilk 8 ayında yaya ölümleri ülke genelinde 341 kişiydi, 2019'un ilk 8 ayında bu rakam yüzde 34,6 azalışla 223 olmuştur"

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE BÜYÜK RAKAM: 126 BİN GÖZALTI
"Bu yıl içinde en son rakamla 85 bin 269 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiş ve 126 bin 519 gözaltı; 15 bin 330 tutuklama yapılmıştır."

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