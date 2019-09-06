İçişleri Bakanlığı'ndan uyuşturucu operasyonu açıklaması! Tam 126 bin kişi...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bakanlık kontrolünde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalara ilişkin bilgiler verdi. İşte Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;
YAYA ÖLÜMLERİ ÜLKE GENELİNDE YÜZDE 34 AZALDI
"2018'in ilk 8 ayında yaya ölümleri ülke genelinde 341 kişiydi, 2019'un ilk 8 ayında bu rakam yüzde 34,6 azalışla 223 olmuştur"
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE BÜYÜK RAKAM: 126 BİN GÖZALTI
"Bu yıl içinde en son rakamla 85 bin 269 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiş ve 126 bin 519 gözaltı; 15 bin 330 tutuklama yapılmıştır."
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