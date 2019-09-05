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  • Son Güncelleme: 05.09.2019 16:14

Skandalın faturaları ortaya çıktı! , karşıtı heyetlere belediye bütçesinden 500 bin lira harcadı!

Bir dönem 'de bağımsız belediye başkanlığı yapan 'ün, başkanlığı döneminde eş başkanları ile karşıtı birçok yabancı heyete belediye bütçesinden 514 bin TL özel kalem harcaması yaptığının faturaları ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan 'li Belediye Başkanı 'ün, 2014- 2016 yılları arasında HDP ile karşıtı bir çok yabancı heyeti için toplamda 500 bin lirayı bulan harcamalar yaparak faturaların heyetlerinin geldiği günlerin dışında farklı tarihlerde kesilerek belediye bütçesinden toplamda 514 bin TL ödeme sağlandığının faturaları ortaya çıktı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A KAHVE VE BADEM ŞEKERİ ZİYAFETİ

Terör suçlarından yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı ve 'ın da aralarında bulunduğu siyasi parti temsilcileri ile Türkiye karşıtı bir çok yabancı heyetinin ağırlanması ve verilen hediyeler için özel kalem müdürlüğü bütçesinden yaklaşık 514 bin lira harcama yapılırken, 2015 yılında Demirtaş ve beraberindekilere belediye ziyaretinde 76 kilogram badem şekeri ve 76 kilogram kahve hediye edildiğine dair fatura kesildiği tespit edildi.

Taciz iddialarıyla gündeme gelen ve Ahmet Türk tarafından 2019 yerel seçimlerinde yeniden göreve getirilen A.D.'nin oteli de sık sık yemek verilen yer arasında yer alırken, A.D.'nin o dönem milli eğitimde öğretmenlik yaptığı ve hakkında bir çok soruşturma olduğu da iddia ediliyor.

Faturalar arasında merkezi Kızıltepe'de bulunana Elit Güzellik, Fotoğrafçılık ve Organizasyon şirketi adına yemek bedeli için 45 bin lira ödeme yapıldığı yer aldı. Görevden alınmadan önce 'li heyete bin kişilik restoran olmayan ilçede 50 bin TL'lik fatura kesildi.

11 Kasım 2016 tarihinde faturalar arasında görevden alınmadan hemen önce CHP'li heyeti ağırlayan Ahmet Türk, Derik ilçesinde CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Fatma Belgin Gökçe ve Bursa Mimarlar ve Peysaj Odası Başkanı ile yemek programı düzenlendiğini belirterek bin 46 kişiye 49 bin 141 TL'lik fatura kestirdiği ortaya çıktı.

KAPATILAN GAZETELERE REKLAM YAĞMIŞ
Büyükşehir Belediyesi'nin aralarında kapatılan Özgür Gündem Gazetesinin yer aldığı ile kapatılan terör örgütü yandaşı gazetelere verdiği reklam ve ilanlara ilişkin faturalar da yer alırken, 2 yıl içinde sadece özel kalem müdürlüğü harcamalarında yemek, kahve ve HDP'li, CHP'li heyetlerin ağırlanmasına 514 bin TL harcadığı belirtildi.

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