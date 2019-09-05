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  • Son Güncelleme: 05.09.2019 17:53

İmamoğlu şaşırdı! Lüks diye bisiklet getirdi!

ler öncesi 'de israfı olduğunu iddia eden 'li Başkan , Yenikapı'da hizmet araçlarıyla birlikte İBB'ye ait bisikletleri de sergilemesi dikkat çekti.

İmamoğlu şaşırdı! Lüks makam aracı diye bisiklet getirdi!

öncesi 'da gereksiz kiralanan bütün makam araçlarını Yenikapı'da sergileyeceğini iddia eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , verdiği talimatla araçları Yenikapı'da toplamaya başladı. Gece yarısından itibaren başlayan araç sevkiyatı henüz son bulmazken gelen araçlar ise dikkat çekti.

BİSİKLETLERİ GETİRTTİ
İstanbul'daki tüm hizmetleri durdurarak araçların Yenikapı'ya gelmesi talimatını veren İmamoğlu, gereksiz bulamayınca 'ye ait evde sağlık hizmeti ve zabıta araçları dahil tüm araçları Yenikapı'ya getirtti. Gelen araçlar arasında İBB'ye ait bisikletlerin olması ise dikkat çekti.

MAKAM ARACI DEDİĞİ BUNLAR MI?
Zabıta ekiplerinin kullandığı araçların, kamyonetlerin ve üzerinde Hizmet Aracı yazan araçların da alanda toplanması İBB'nin bu atağıyla ilgili soru işaretlerinin ortaya çıkmasına neden oldu.

Bilindiği üzere; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, leri kazanması durumunda gereksiz makam araçlarının Yenikapı'da sergileneceğini söylüyordu.

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