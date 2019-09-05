İmamoğlu şaşırdı! Lüks makam aracı diye bisiklet getirdi!

Yerel seçim öncesi İstanbul'da gereksiz kiralanan bütün makam araçlarını Yenikapı'da sergileyeceğini iddia eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, verdiği talimatla araçları Yenikapı'da toplamaya başladı. Gece yarısından itibaren başlayan araç sevkiyatı henüz son bulmazken gelen araçlar ise dikkat çekti.

BİSİKLETLERİ GETİRTTİ

İstanbul'daki tüm hizmetleri durdurarak araçların Yenikapı'ya gelmesi talimatını veren İmamoğlu, gereksiz makam aracı bulamayınca İBB'ye ait evde sağlık hizmeti ve zabıta araçları dahil tüm araçları Yenikapı'ya getirtti. Gelen araçlar arasında İBB'ye ait bisikletlerin olması ise dikkat çekti.

MAKAM ARACI DEDİĞİ BUNLAR MI?

Zabıta ekiplerinin kullandığı araçların, kamyonetlerin ve üzerinde Hizmet Aracı yazan araçların da alanda toplanması İBB'nin bu atağıyla ilgili soru işaretlerinin ortaya çıkmasına neden oldu.

Bilindiği üzere; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimleri kazanması durumunda gereksiz makam araçlarının Yenikapı'da sergileneceğini söylüyordu.