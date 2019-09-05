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  • 05.09.2019 17:29
  • Son Güncelleme: 05.09.2019 17:56

'da selaları susturmaya çalışan 'ın cezası belli oldu!

hain darbe girişimi sırasında darbeye karşı okunan selaları susturmaya çalışan eski Kayseri Hacılar Kaymakamı Yasin Tikdağ, üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

15 Temmuz'da selaları susturmaya çalışmıştı, cezası belli oldu!

17'nci 'nde görülen davanın karar duruşmasına, sanık Tikdağ ve avukatı katıldı.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrarladığını belirterek, mevcut deliller kapsamında sanığın " üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savunma yapan sanık Tikdağ, üzerine atılı olan suçlamaları işlemediğini ve FETÖ üyesi olmadığını savunarak beraatini talep etti.

Sanık avukatının da beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti müzakereye çekildi.

Daha sonra heyetin kararını açıklayan Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik, sanık Tikdağ'ın FETÖ üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildiğini bildirdi.

SELALARI SUSTURMAYA ÇALIŞTI
Sanık Tikdağ'ın yargılanması aşamasında Hacılar İlçe Müftüsü olan Mehmet Özbek tanık olarak dinlendi. darbe girişimi sırasında Tikdağ'ın kendisini arayarak darbeye karşı okunan selaların susturulması talimatı verdiğini kaydeden Özbek, söz konusu talimatlara uymadığını dile getirdi.

Müftü Özbek'in ifadeleri şu şekilde:

"16 Temmuz saat 01.22'de beni aradı. Yüksek bir sesle, 'Müftü Bey, ezanlar niye okunuyor? Devlet iş başında, hükümet iş başında, devletin kurumları yerli yerinde duruyor. Ezanı ve dini değerleri niçin bu işe karıştırıyorsunuz? Durdurun.' dedi. Ben, 'Tamam Kaymakamım.' diyerek telefonu kapattım. Kaymakamın vermiş olduğu talimatların yerine getirilmesi adına hiçbir işlem yapmadım."

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