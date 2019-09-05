Eskişehir 1. İdare Mahkemesi; yürütmenin durdurulmasına karar verdi ve Özsarı bilgisayar işletmeni olarak Odunpazarı Belediyesi'ndeki görevine geri döndü. İşte detaylar:



* Kurt'un, Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda "Fetullah Özsarı'nın, 20 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Hayvan Bakım Merkezi'nde görevlendirilmesi uygun görülmüştür" denildi.







* Özsarı'nın üyesi olduğu sendika Bem-Bir-Sen tarafından 30 Mayıs 2019 günü Odunpazarı Belediyesi önünde yapılan eylem gerçekleştirildi. Hukuki sürecin başlatılması ve söz konusu görevlendirmenin basında geniş yer bulmasının ardından Kurt yeni bir görevlendirme ile Özsarı'yı 16 Temmuz'da Akkaya köyünde muhtarlık binasına gönderdi. Özsarı, Akkaya Mahallesi Ek Hizmet Binası Kırsal Hizmetler İrtibat Bürosu'nda çalışmaya başladı.

* Eskişehir 1. İdare Mahkemesi; Özsarı'nın bilgisayar işletmeni olarak Odunpazarı Belediyesi'nde görevine geri dönmesine karar verdi. Mahkeme kararında "Davacının görevlendirilmesinin ihtiyaca veya başka bir sebebe dayanılarak yapıldığının belli olmadığı (...) " yer aldı. Özsarı, bilgisayar işletmeni olarak Odunpazarı Belediyesi'nde görevine geri döndü.







SABAH'a açıklamada bulunan Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu: Özsarı'nın yaşadığı bu hukuksuz sürgün mahkemeden geri dönmüş, yapılan zulüm gözler önüne serilmiştir. Dün sendikalara ideoloji taşeronluğu yaptırıp milletin karşısında duranları tarih nasıl affetmediyse, bugün de icra edilen hukuksuzluğun altına imza atanları affetmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Uslu, şunları söyledi:

"31 Martta yerel seçim sonuçlarının üzerinden geçen süre el değiştiren bazı belediyelerde çalışan işçiler için mazlumiyet ve mağduriyet dönemi olmuştur. Bu süre zarfında belediyelerin gücünü arkasına alarak, belediye emekçilerinin sendikalarından tehdit ve şantajla istifaya zorlandığı, yandaş sendikalara geçmeleri için tehdit edildiği, sürgünlerin yaşandığı, bu baskıların adeta bir kıyıma dönüştürüldüğü karanlık günler olarak tarihteki yerini aldı. Yaşadığımız bu süreçte, geçmiş alışkanlıkları ile gücü eline aldığı gibi millete karşı müesses nizamı, vesayeti diriltmeye çalışan histerik bilinçaltı ile bir kez daha karşı karşıya geldik."







Fethulah Özsarı

KENDİLERİNE ADALET HAVARİSİ DİYENLER MEĞER EMEK VE ADALET KATİLİYMİŞ

"Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından belediye çalışanlarının yaşadığı zulme son eklenen halka Odunpazarı Belediyesindeki zulümler oldu. Meydanlarda 'Martın sonu bahar' diyenlerin ilk icraatı 'emekçinin yazını kışa çevirmek' oldu. Barış güvercini görüntüsünün altında meğer kan emici yarasalar varmış. Kendilerine adalet havarisi diyenler meğer emek ve adalet katiliymiş. İmaj mühendislerinin yaptığı hümanizm makyajı aktı ve fabrika ayarlarına geri döndüler.









"ESKİ TÜRKİYE'NİN ALIŞKANLIKLARINA DÖNMEYE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

"Biz bu ülkede sendikal örgütlenmeyi ideoloji taşeronu olarak kullananlara inat, sendikacılığın medeniyet hamili olarak nasıl omuzlanacağını gösterdik. Bu ülkenin tarihine kara leke olarak geçen darbe dönemlerinde; siyasi aparat, ideolojik dolgu malzemesi olarak kullanılan sendikalaşma tarihini temize çekmeye ahdettik. Eski Türkiye'nin alışkanlıklarına dönmek isteyenlere bir çift lafımız var. O günleri yeniden yaşamaya da yaşatmaya da müsaade etmeyiz, tahammül göstermeyiz."

KENAN KIRAN / SABAH