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Ünlü 'de 47 bin liralık çanta kuyruğu!

Ünlü marka , indirime girdi. 'daki zenginler de 47 bin liraya inen çantayı almak için mağazaya akın etti. Saatlerce kuyrukta bekledi.

Lou'İST' Vuitton
Fransız moda devi , dünya genelinde indirime girdiğini duyurdu. İstinyepark'ta yer alan şube de kampanyaya uydu.



Bunu duyan zenginler, mağaza önünde kuyruk oluşturdu. Kapı açılınca da binlerce dolar değerindeki çantalardan almak için yarışa tutuştu.

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