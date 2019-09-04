Fransız moda devi Louis Vuitton, dünya genelinde indirime girdiğini duyurdu. İstanbul İstinyepark'ta yer alan şube de kampanyaya uydu.
Bunu duyan zenginler, mağaza önünde kuyruk oluşturdu. Kapı açılınca da binlerce dolar değerindeki çantalardan almak için yarışa tutuştu.
Bunu duyan zenginler, mağaza önünde kuyruk oluşturdu. Kapı açılınca da binlerce dolar değerindeki çantalardan almak için yarışa tutuştu.
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